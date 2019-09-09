Хабиров побеждает на выборах главы Башкирии после обработки всех протоколов

ТАСС, 9 сентября. Врио главы Башкирии Радий Хабиров побеждает на выборах главы республики с 82,02% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили ТАСС в республиканской избирательной комиссии.
"Хабиров - 82,02%. Обработано 100% протоколов", - сказал собеседник агентства.
Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набирает 6,89% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 4,53%, Зульфия Гайсина ("Яблоко") - 1,53%. Юрий Игнатьев от "Справедливой России" получил 1,23%, Рафис Кадыров ("Патриоты России") - 1,1%, Владимир Барабаш ("Гражданская сила") - 0,97%, Владимир Кобзев (Партия пенсионеров) - 0,81%.
Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.
Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Башкирии Хабирова 11 октября 2018 года после отставки руководителя республики Рустэма Хамитова.