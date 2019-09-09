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Единый день голосования - 2019
Обновлено 

Хабиров побеждает на выборах главы Башкирии после обработки всех протоколов

Врио главы региона получил 82,02% голосов
Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 9 сентября. Врио главы Башкирии Радий Хабиров побеждает на выборах главы республики с 82,02% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили ТАСС в республиканской избирательной комиссии.

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"Хабиров - 82,02%. Обработано 100% протоколов", - сказал собеседник агентства.

Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набирает 6,89% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 4,53%, Зульфия Гайсина ("Яблоко") - 1,53%. Юрий Игнатьев от "Справедливой России" получил 1,23%, Рафис Кадыров ("Патриоты России") - 1,1%, Владимир Барабаш ("Гражданская сила") - 0,97%, Владимир Кобзев (Партия пенсионеров) - 0,81%.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Башкирии Хабирова 11 октября 2018 года после отставки руководителя республики Рустэма Хамитова.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичЕдиный день голосования - 2019
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