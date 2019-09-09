Явка на выборах в Курганской области составила 42,6% после обработки 100% протоколов

КУРГАН, 9 сентября. /ТАСС/. Явка в Курганской области, где 8 сентября прошли выборы губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц местного самоуправления, составила 42,6%. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в облизбиркоме его председатель Валерий Самокрутов.

"Явка составила 42,6% [по итогам обработки 100% протоколов]", - сказал он.

Таким образом была незначительно превышена явка, зафиксированная на выборах в 2014 году. Тогда проголосовали 39,74% избирателей, но проголосовавших было больше - около 260,7 тыс. человек. В 2014 году жители региона впервые за 17 лет выбирали губернатора.

По итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах губернатора Курганской области врио главы самовыдвиженец Вадим Шумков, он набрал 80,86%, на втором месте кандидат от КПРФ Яков Сидоров (9,70%), на третьем - кандидат "Справедливой России" Татьяна Майборода (4,70%), замыкает список кандидат ЛДПР Юрий Ярушин (3,33%).