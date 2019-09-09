"Единая Россия" получила большинство мандатов в парламенте Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" по итогам выборов 8 сентября получила большинство мандатов в парламенте Кабардино-Балкарии (КБР) шестого созыва. Об этом журналистам сообщил в понедельник заместитель председателя избирательной комиссии региона Мусса Джаппуев.

"По результатам голосования "Единая Россия" получает 50 мандатов в парламенте региона. КПРФ - девять, "Справедливая Россия" - семь мест. ЛДПР и партии "Зеленые" - по два мандата", - сказал Джаппуев.

Явка избирателей на выборах составила 67,23% (на предыдущих аналогичных выборах явка составила 71,06 %), отметил заместитель главы регионального избиркома.

8 сентября Кабардино-Балкария выбирала шестой созыв парламента республики по пропорциональной системе (по партийным спискам). Избирательная комиссия республики зарегистрировала на выборы шесть партий: "Зеленые", "Единая Россия", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. Чтобы попасть в парламент, им нужно было набрать 5% голосов избирателей. Количество мандатов депутатов парламента КБР составляет 70, как и в предыдущем созыве.