ЕР после подсчетов 100% протоколов набрала на выборах в Севастополе 38,5% голосов

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" после подсчета 100% протоколов набрали на выборах в Законодательное собрание Севастополя 38,5% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте - КПРФ (18,70%), на третьем - ЛДПР (18,55%). Далее следуют "Справедливая Россия" (8,78%), Партия пенсионеров (6,87%) и "Коммунисты России" (3,81%).

Избираемый в единый день голосования парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Мандаты получают все партии, набравшие более 5%

Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В первый созыв регионального парламента входили представители "Единой России", два члена ЛДПР и несколько самовыдвиженцев.