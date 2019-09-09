Самовыдвиженец набрал большинство голосов на довыборах депутата облдумы в Саратове

САРАТОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Самовыдвиженец Татьяна Ерохина набрала большинство голосов на довыборах в областную думу Саратовской области по результатам обработки 100% бюллетеней, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального избиркома.

"По результатам обработки 100% бюллетеней, предварительно, по одномандатному избирательному округу № 2 в Заводском районе на довыборах в Саратовскую областную думу самовыдвиженец Татьяна Ерохина набрала 52,2%, на втором месте Виктор Черваков (КПРФ) - 19,9%", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что явка на довыборы в облдуму составила 11,5%.

Также в воскресенье в Саратове прошли довыборы по одномандатному избирательному округу №10 в Кировском районе в гордуму, здесь лидером стал кандидат от "Единой России" Александр Абраменко, набравший 36,8%. По Кировскому району явка составила 6,99% избирателей.

Необходимость проведения дополнительных выборов связана с досрочным прекращением полномочий депутата Вячеслава Володина (фракция "Единая Россия").