"Единая Россия" получила большинство мест в городской думе Биробиджана

ТАСС, 9 сентября. Кандидаты от "Единой России" получили большинство мест в городской думе Биробиджана на выборах в Еврейской АО, сообщили ТАСС в понедельник в избирательной комиссии региона.

"Самая значимая кампания ЕАО - выборы депутатов городской думы Биробиджана. От "Единой России" по итогам было избрано 10 кандидатов, от КПРФ - шесть, от ЛДПР - один. Также в думу прошли четыре самовыдвиженца", - сказал представитель избиркома.

В ЕАО в единый день голосования, 8 сентября, прошло 17 избирательных кампаний по выборам, дополнительным выборам и повторным выборам депутатов в представительные органы местного самоуправления. Явка составила 24,49%, что чуть ниже, чем на аналогичных выборах в 2014 году.

Днем из-за порывов ветра отключалось электричество в населенных пунктах и, в том числе, на избирательных участках, электроснабжение оперативно восстанавливали. Если подходы к участкам топились, то на этих местах устанавливались мостки, откачивалась вода.

В ЕАО сохраняется сложная гидрологическая ситуация из-за разлива рек и подъема грунтовых вод, потоплены несколько десятков населенных пунктов.