Явка на выборах главы Башкирии составила 71,8%

ТАСС, 9 сентября. Явка на выборах главы Башкирии, которые прошли в единый день голосования, 8 сентября, составила 71,8%, сообщила журналистам в понедельник председатель ЦИК республики Илона Макаренко.

"По предварительным данным, по республике явка составила 71,8%, в городе Уфе - 66,15%, по другим городам 63,3%", - сказала Макаренко.

По ее словам, в среднем по районам региона явка составила 77,78%. В Уфе максимальный показатель в Калининском районе - 75,76%, наименьший - в Ленинском районе - чуть более 41%.

В 2014 году на выборах главы республики явка составила 74,89%. Рустэм Хамитов, одержавший победу на выборах, набрал тогда 81,71%.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства субъекта в понедельник поблагодарил жителей региона за высокую явку, которая, по его словам, стала одной из самых высоких в стране. Хабиров отметил, что весь избирательный процесс в республике прошел в соответствии с действующим законодательством.

Врио главы Башкирии после обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы республики с 82,02% голосов. Кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набирает 6,89% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) - 4,53%, Зульфия Гайсина ("Яблоко") - 1,53%. Юрий Игнатьев от "Справедливой России" получил 1,23%, Рафис Кадыров ("Патриоты России") - 1,1%, Владимир Барабаш ("Гражданская сила") - 0,97%, Владимир Кобзев (Партия пенсионеров) - 0,81%.