Явка избирателей на выборах главы Ставрополья превысила 66%

СТАВРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края, которые прошли в воскресенье, 8 сентября, составила 66,89%. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.

Действующий губернатор Ставрополья Владимир Владимиров победил на выборах главы региона с результатом 79,65%. На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев (9,29%), на третьем - кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,97%), на четвертом - кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев (2,83%), пятое место занимает кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,57%).

"Число избирателей, принявших участие в выборах губернатора Ставропольского края, <...> составило 66,89%. Явка избирателей на аналогичных выборах губернатора края пятилетней давности составляла 47,88%", - сказал Демьянова, подводя предварительные итоги голосования.

Наибольшая активность избирателей отмечена на выборах губернатора в городе-курорте Кисловодске - 89,41%, моногороде Невинномысске - 83,83% и Грачевском районе - 82,2%.

По данным краевого избиркома, 99 жителей Ставрополья проголосовали в воскресенье на цифровых избирательных участках в Москве. "Эти голоса мы включим на итоговом заседании избирательной комиссии, но это сотые доли процента", - заметил Демьянов.