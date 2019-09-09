Эксперт: главным итогом выборов в Мосгордуму стал проигрыш несистемной оппозиции

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Результаты состоявшихся накануне выборов в Мосгордуму не стали сенсацией, главный итог заключается в проигрыше несистемной оппозиции. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в понедельник генеральный директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт.

"Результаты примерно совпадают с теми прогнозами, которые были сделаны накануне. Они не представляют какую-то сенсацию или что-то неожиданное. Центральным моментом, конечно же, является проигрыш несистемной части оппозиции, тех, которые отказались от выборов или придумали так называемое умное голосование", - сказал Шпунт.

Он обратил внимание на тот факт, что оппозиционный блогер Алексей Навальный, пытаясь вернуть себе утерянное лидерство в оппозиции, фактически во второй раз расколол ее. "Он расколол оппозицию перед президентскими выборами, он расколол ее сейчас, перед выборами в Мосгордуму, в результате просто лишил шансов даже тех представителей оппозиции, которые могли бы побороться. В результате выборы стали очень предсказуемым, для тех, кто на эти выборы в результате не пошел, есть фамилия имя и отчество человека, которого надо за это "благодарить", - отметил эксперт.

Он назвал голосование в Мосгордуму "абсолютно спокойным", отметив, что была только некоторая понятная нервозность с электронным голосованием, так как эта крайне сложная технология применялась впервые. "Системы защиты, которые были впервые использованы в массовом порядке, и давали сбой. Но он не привел к нарушению результатов выборов, к срыву выборов", - сказал Шпунт.

"Сама по себе организация голосования, на мой взгляд, была традиционно высока в Москве", - добавил он.

Итоги выборов в Мосгордуму

Лидирующие позиции на выборах в Мосгордуму после обработки 100% протоколов занимают 26 самовыдвиженцев, они получили большинство из 45 мандатов, сообщил журналистам в понедельник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, 3 - представителям партии "Яблоко", 3 - кандидатам от партии "Справедливая Россия", 26 - самовыдвиженцам. Явка на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,77%.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста.

Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.