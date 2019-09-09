Кандидаты от "Единой России" победили на довыборах в Заксобрание Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" Марина Добровольская и Виталий Дроздов победили на довыборах в Законодательное собрание Красноярского края, сообщается на сайте краевой избирательной комиссии.

"В Кировском одномандатном избирательном округе № 2 участие в выборах приняли 12,44% избирателей. Из восьми зарегистрированных кандидатов наибольшее число голосов избирателей набрала Добровольская Марина Ивановна, <...> за нее отдали голоса 42,38% избирателей, принявших участие в выборах. В Курагинском одномандатном избирательном округе № 15 участие в голосовании приняли 28,05% избирателей. Из шести зарегистрированных кандидатов наибольшее число голосов избирателей набрал Дроздов Виталий Александрович, <...> за него проголосовали 41,84% избирателей", - говорится в сообщении.

Довыборы в Кировском округе были назначены после смерти в ноябре 2018 года депутата Алексея Клешко, Курагинский округ стал вакантный после перехода избранного по нему депутата Егора Васильева на работу в правительство края.

Довыборы прошли 8 сентября в единый день голосования.