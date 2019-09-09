КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 72,43% голосов на выборах в Госсовет Татарстана после обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Следом идут КПРФ (10,74%), "Справедливая Россия" (3,96%), ЛДПР (3,79%), "Коммунисты России" (3,65%), Партия пенсионеров (2,47%), Партия роста (1,82%).

В Татарстане, помимо выборов в республиканский парламент, 8 сентября прошли дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, которые охватывают 41 район.