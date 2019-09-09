Результаты довыборов в Госдуму подводят в четырех регионах РФ

ТАСС, 9 сентября. Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №70 в Хабаровском крае. Об этом свидетельствуют данные информационного табло в Центризбиркоме.

По итогам обработки 99,72% протоколов Пиляев набирает 39,12% голосов. Он обошел представителя КПРФ Николая Платошкина (24,69%) и кандидата от "Единой России" Викторию Цыганову, которая набирает 10,68% голосов.

По избирательному округу №134 в Новгородской области лидирует кандидат от "Единой России" Юрий Бобрышев. По итогам обработки 99,81% протоколов за него отдано 35,39% голосов. Второе место занимает представитель КПРФ Нина Останина (20,33%), третье - выдвиженец от "Справедливой России" Дмитрий Игнатов (12,95%).

Кандидат от "Единой России" Ольга Пилипенко по итогам обработки 99,86% протоколов одерживает победу по одномандатному округу №145 в Орловской области - ее поддержали 53,62% избирателей. Второе место у кандидата от КПРФ Ивана Дынковича (15,97%), третье - у кандидата от Партии пенсионеров Олега Тимохина (8,17%).

Олимпийский чемпион, кандидат от "Единой России" Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному кругу №174 в Свердловской области с результатом 41,57% после обработки 99,77% протоколов.

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - депутатов гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Довыборы в Госдуму прошли по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).