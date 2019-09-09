Турчак заявил, что "Единая Россия" получает более 60% мест в парламентах регионов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получает более 60% мандатов в законодательных собраниях субъектов РФ и административных центров без учета самовыдвиженцев, которые могут присоединиться к фракциям единороссов. Об этом заявил в понедельник журналистам секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Мы получили чистыми партийными более 60% мандатов... по двум уровням выборов: по законодательным собраниям и думам административных центров - 63%. Это достойный результат. И это чистый результат, без учета той тенденции, которая в последние электоральные циклы прослеживалась, когда самовыдвиженцы впоследствии вступали во фракцию "Единой России". Если посчитать с теми самовыдвиженцами, которые вчера избрались, то суммарный процент фракций "Единой России" в региональных и городских парламентах составит более 70%", - сказал Турчак.

Он отметил, что этот результат выше итогов прошлогоднего единого дня голосования на 15%.

Глава московских единороссов

Секретарь столичного отделения "Единой России" Андрей Метельский сохранит свое место в партии, несмотря на поражение на выборах в Мосгордуму.

"Будем анализировать, что произошло [причины поражения на выборах в Мосгордуму], но он наш боец, наш товарищ и своего места в партийном строю он не потеряет", - сказал Турчак.

Метельский по итогам обработки 100% протоколов на выборах в Мосгордуму проиграл в округе №15 представителю КПРФ Сергею Севостьянову.

Выборы в Мосгордуму

Турчак добавил, что фракция "Единая Россия" получает большинство в Мосгордуме и может рассчитывать на 25 мандатов.

"В Мосгордуму проходят 25 депутатов из 45 [депутатских кресел], таким образом у фракции "Единой России" будет большинство", - сказал Турчак.