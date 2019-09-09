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Единый день голосования - 2019

Выборы губернатора Курской области прошли открыто и без нарушений

Победу одержал врио губернатора региона Роман Старовойт

КУРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы главы Курской области, победу на которых после подсчета 100% протоколов одержал врио губернатора региона Роман Старовойт, прошли открыто и без нарушений. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель облизбиркома Галина Заика.

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"Избирательная комиссия подтверждает, что они (выборы) прошли в соответствии с законодательством и без нарушений, очень открыто и гласно", - сказала она.

По предварительным данным облизбиркома Старовойт, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 81,07% голосов. На втором месте - представитель КПРФ Владимир Фирсов с 5,65%, на третьем - с 5,45% Владимир Федоров от ЛДПР. Кандидат от партии "Зеленые" Татьяна Черникова набрала 3,3% голосов, представитель "Справедливой России" Николай Карцев - 3,01%. Явка превысила показатели предыдущих выборов главы региона в 2014 году на 5,5% и составила 41,56%.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьЕдиный день голосования - 2019
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