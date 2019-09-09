Медведев назначил нового замминистра просвещения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Виктора Басюка заместителем министра просвещения Ольги Васильевой. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Назначить Басюка Виктора Стефановича заместителем министра просвещения Российской Федерации", - говорится в документе.

С 2009-го по 2013 год Виктор Басюк занимал пост министра образования Иркутской области. Согласно данным портала Российской академии образования, с 2014 года Басюк был заместителем президента академии.