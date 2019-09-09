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Отставки и назначения

Медведев назначил нового замминистра просвещения

Виктор Басюк с 2009-го по 2013 год занимал пост министра образования Иркутской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Виктора Басюка заместителем министра просвещения Ольги Васильевой. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Назначить Басюка Виктора Стефановича заместителем министра просвещения Российской Федерации", - говорится в документе.

С 2009-го по 2013 год Виктор Басюк занимал пост министра образования Иркутской области. Согласно данным портала Российской академии образования, с 2014 года Басюк был заместителем президента академии.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОтставки и назначенияВасильева, Ольга ЮрьевнаИркутская область
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