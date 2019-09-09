Ручной пересчет подтвердил правильность работы КОИБ на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Контрольный ручной пересчет, который по результатам жеребьевки был произведен на трех участках в районе Восточное Дегунино на выборах в Мосгордуму, полностью подтвердил правильность подсчетов бюллетеней комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Контрольный ручной пересчет был произведен. Результат пересчета подтвердил на 100% те результаты, которые выдали КОИБ при автоматическом подсчете. Это в очередной раз подтвердило надежность техники, которая применяется на выборах. Она вся в Москве последнего образца, 2017 года", - сказал Ермолов.

Он уточнил, что территориальная избирательная комиссия в Восточном Дегунино по жеребьевке определила три участка, где будет проведен ручной пересчет, ими стали участки под номерами 258, 269 и 272. Сам район также был выбран для проверки путем жеребьевки.

Ранее Ермолов сообщил, что на выборах депутатов Мосгордумы на избирательных участках будет работать порядка 2 тыс. КОИБ. По его мнению, комплекс способствует повышению доверия общества к работе избирательных комиссий и итогам голосования, полностью исключает возможность ошибки при подсчете голосов избирателей.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Всего к выборам депутатов Мосгордумы было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Было зарегистрировано 225 кандидатов, 58 из них были самовыдвиженцами. Были представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста. Самовыдвиженцы в итоге получили 26 мандатов из 45, явка составила 21,77%.