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Единый день голосования - 2019

Избирком Крыма не исключает отмену итогов выборов в Госсовет на трех участках

В Красногвардейском и Раздольненском районах предполагают вброс бюллетеней, а в одной из больниц Симферополя листы голосования перепутали

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев не исключает отмены итогов выборов в Госсовет по трем участкам. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

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"Возможно, будут отменены результаты выборов по трем участкам - в Красногвардейском, Раздольненском районах и Симферополе. По двум, предположительно, был вброс, еще на одном, в одной из больниц Симферополя, перепутали бюллетени. Решение будут принимать территориальные комиссии. По всем случаям идет проверка", - сказал Малышев.

На выборах в Госсовет Крыма избираются 75 депутатов: 50 - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

Партия "Единая Россия" на выборах в Госсовет Крыма по партийным спискам набирает 53,61% голосов после обработки 72,02% протоколов. Идущая на втором месте ЛДПР получает 17,28% голосов, КПРФ - 8,22%, "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" - 4,25% и 4,07% соответственно. Следом располагаются Партия пенсионеров с 3,58%, "Родина" с 2,94% и "Патриоты России" с 0,87%.

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РоссияКрымЕдиный день голосования - 2019
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