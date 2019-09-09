Избирком Крыма не исключает отмену итогов выборов в Госсовет на трех участках

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев не исключает отмены итогов выборов в Госсовет по трем участкам. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

"Возможно, будут отменены результаты выборов по трем участкам - в Красногвардейском, Раздольненском районах и Симферополе. По двум, предположительно, был вброс, еще на одном, в одной из больниц Симферополя, перепутали бюллетени. Решение будут принимать территориальные комиссии. По всем случаям идет проверка", - сказал Малышев.

На выборах в Госсовет Крыма избираются 75 депутатов: 50 - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

Партия "Единая Россия" на выборах в Госсовет Крыма по партийным спискам набирает 53,61% голосов после обработки 72,02% протоколов. Идущая на втором месте ЛДПР получает 17,28% голосов, КПРФ - 8,22%, "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" - 4,25% и 4,07% соответственно. Следом располагаются Партия пенсионеров с 3,58%, "Родина" с 2,94% и "Патриоты России" с 0,87%.