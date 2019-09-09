Эксперт: решительность и амбициозность Бочарова помогли ему уверенно выиграть выборы

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Решительность, амбициозность и хорошо выстроенная предвыборная кампания помогли действующему губернатору Андрею Бочарову одержать убедительную победу на выборах главы региона почти с 77% голосов избирателей и пройти на второй срок. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал политолог Константин Глушенок.

Бочаров сменил весной 2014 года Сергея Боженова, покинувшего пост главы региона по собственному желанию. Победу Бочарова на выборах 2014 года с 88,49% голосов тогдашний глава ЦИК Владимир Чуров назвал "оглушительной".

"Оглушительной" в этот раз победы не было, однако почти 77% - это очень убедительная победа. И одержать ее, на мой взгляд, помогли добротно выстроенная предвыборная кампания, личная решительность и амбициозность Бочарова", - сказал Глушенок.

Эксперт отметил, что еще одним фактором являлось то, что избиратели "видели в его фигуре единственного человека, который смог бы руководить регионом, у него не было соперников, которые могли бы на равных с ним побороться". В заслугу избранному на второй срок волгоградскому губернатору политолог поставил создание Бочаровым в администрации области единого центра принятия решения.

"Что касается оценочных показателей эффективности губернаторов, которые сейчас администрацией президента ставятся во главу угла и которые лежат исключительно в социальной сфере, у региона здесь неприемлемая динамика. И у вновь избранного губернатора есть возможность проявить себя таким образом, чтобы эту ситуацию в социальной сфере поменять на более благоприятную", - подчеркнул Глушенок.

Победа за счет села

Заведующий кафедрой политологии, международных отношений и регионоведения Волгоградского госуниверситета, профессор, доктор политических наук Сергей Панкратов в беседе с ТАСС выразил мнение, что Бочаров одержал уверенную победу на выборах "за счет сельских жителей".

"В регионе проблем достаточно много, но есть особенность волгоградского менталитета. Поскольку большинство голосовало сельских жителей, то у них несколько иной взгляд на жизнь и претензии на качество жизни, проблемы и требования, как мне кажется, чем у жителей областного центра - не лучше и не хуже, просто иной. Вот за счет села и уверенная победа", - сказал Панкратов.

В то же время он отметил, что часть жителей Волгограда, проголосовавших за Бочарова, "действительно видят улучшения". "Открываются определенные производства, улучшаются дороги по сравнению с теми, что были еще четыре года назад", - уточнил эксперт, при этом отметив, что "общий уровень жизни волгоградцев еще остается низким".

О губернаторе

14 октября Андрею Бочарову исполнится 50 лет. Он офицер запаса, служил в ВДВ, удостоен звания Героя России. С 2005 по 2007 год - заместитель губернатора Брянской области, руководитель постоянного представительства администрации Брянской области при правительстве Российской Федерации. В 2007-2012 годы - депутат Госдумы пятого и шестого созывов. В 2012 году сложил полномочия депутата в связи с назначением на должность в Администрации президента РФ.

В январе 2013 года избран руководителем организационного комитета по проведению учредительного съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ). С июня 2013 по апрель 2014 года - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта. Затем полгода был врио губернатора Волгоградской области, в сентябре победил на выборах главы региона от партии "Единая Россия".

Примерно за год до нынешних выборов в различных СМИ и сообществах в интернете Бочарова постоянно "отправляли" в отставку, однако этого не случилось. Не оправдались прогнозы некоторых экспертов и о втором туре на губернаторских выборах 2019 года.