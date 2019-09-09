Кабулов назвал негативным сигналом решение Трампа по Афганистану

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа отказаться от встречи с лидерами талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) и приостановить мирные консультации - это негативный сигнал, но Москва рассчитывает на продолжение переговорного процесса. Об этом в понедельник заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Сигнал негативный, безусловно, но вместе с тем мы обращаем внимание на высказывания госсекретаря [США Майкла] Помпео и представителей движения "Талибан". Несмотря на воинственный тон высказываний и той, и другой стороны, обе стороны отмечают готовность к продолжению диалога, - сказал Кабулов. - Поскольку эмоции сейчас крайне накалены, в какой-то период, надеемся, непродолжительный, может начаться эскалация боевых действий. Но верим в то, что в конечном итоге этот [переговорный] процесс продолжится и будет завершен успешно".

Cпецпредставитель президента РФ по Афганистану также сообщил, что Россия и США обязательно проведут контакты для обсуждения афганской проблематики. Кабулов отметил, что пока такой возможности не было.

"Физически для этого времени не было, и я думаю, мой коллега [специальный представитель США по Афганистану Залмай] Халилзад сейчас где-нибудь в пути из Дохи, если он уже вылетел в Вашингтон, поэтому у нас физически такой возможности не было контактировать", - сказал он.

"Но контакты не только не исключаются, они обязательно будут. Вот дадим ему возможность вернуться и доложить своему руководству, и он получит новые инструкции. Но мы обязательно будем продолжать общаться, мы и китайские коллеги вернемся к обсуждению всех нас волнующих общих тем", - заявил Кабулов.

В субботу Трамп сообщил, что из-за теракта в Кабуле он отменил встречи с лидерами движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани, которые должны были состояться 8 сентября в Кэмп-Дэвиде. Помимо этого, Трамп также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.

В воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Халилзад был отозван в Вашингтон. Помпео, говоря о консультациях, выразил надежду на их возобновление, но не уточнил, когда это может произойти.