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Единый день голосования - 2019

Хасиков победил на выборах главы Калмыкии

Он набрал 82,57% голосов избирателей
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЭЛИСТА, 9 сентября. /ТАСС/. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков победил на выборах главы республики, по итогам обработки 100% протоколов набрав 82,57% голосов избирателей, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Республики Калмыкия Александр Дикалов.

"По итогам обработки 100% протоколов у Хасикова 82,57% голосов", - сказал Дикалов.

По его словам, ближайшим конкурентом Хасикова стала депутат Народного Хурала от партии "Справедливая Россия" Наталья Манжикова, набравшая 8,51% голосов избирателей. Руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок набрал 3,35% голосов, лидер регионального отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев - 2,75%.

"Явка избирателей на выборах главы республики составила 55,14%", - добавил глава избиркома. На прошлых выборах главы республики в 2014 году явка составляла 61,39%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (достаточно 50% + 1 голос). Порог явки не предусмотрен.

 

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РоссияКалмыкияЕдиный день голосования - 2019
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