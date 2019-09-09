Официально объявлены итоги выборов парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики (КБР) официально подвела итоги выборов депутатов парламента региона шестого созыва. Выборы состоялись 8 сентября в единый день голосования, сообщает корр. ТАСС.

"Состоялись выборы депутатов парламента шестого созыва. Выборы проводились по пропорциональной избирательной системе, и распределилось 70 депутатских мандатов", - сказал председатель избирательной комиссии региона Вячеслав Гешев, открывая заседание комиссии.

"Голоса избирателей распределились следующим образом: региональное отделение в КБР партии "Гражданская платформа" получила 2233 голоса (0,62%), партия "Справедливая Россия" получила 37503 голоса (10,35%), что соответствует семи мандатам депутатов, российская экологическая партия "Зеленые" получила 18387 голосов (5,07%) - 2 мандата, Кабардино-Балкарское региональное отделение партии "Единая Россия" 238708 голосов (65,85%) - 50 мандатов, за КПРФ проголосовало 46529 человек (12,84%) - 9 мандатов, ЛДПР получила 18491 голос (5,1%) - 2 мандата", - уточнил Гешев.

Явка на выборы составила 67,14%. В выборах приняли участие 352 кандидата в составе списков от шести избирательных объединений.

Он отметил, что в целом избирательная компания прошла спокойно. "До дня голосования и в день голосования в избирательную комиссию республики значимых жалоб на действие или бездействие нижестоящих комиссий не поступало", - добавил глава избиркома КБР.

Таким образом, пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, преодолели "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и партия "Зеленые". Разница с аналогичными прошлыми выборами состоит лишь в том, что "Справедливая Россия" потеряла один мандат, КПРФ упрочила свои позиции, теперь число депутатов в парламенте КБР от этой партии увеличилось на одного человека.