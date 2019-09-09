Памфилова призвала главу горизбиркома Петербурга не спешить с итогами выборов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила главу горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко о недопустимости подведения итогов голосования по выборам губернатора и муниципальным кампаниям, пока не будут рассмотрены все жалобы.

"Если вы (Виктор Миненко - прим. ТАСС) сегодня подведете итоги голосования, в том числе по выборам губернатора, то пеняйте на себя. Разберите все жалобы, мы подключимся, если надо. Мы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности в том, что со всем разобрались, и никакой тени сомнения быть не должно", - сказала Памфилова в понедельник в информцентре ЦИК, обращаясь к Миненко по видеосвязи.

Она призвала главу горизбиркома Петербурга оперативно разобраться со всеми жалобами по выборам. "Ночью мне опять приходилось разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах [в Петербурге]. Надеюсь, как вы мне и обещали, ситуацию вы взяли под контроль, когда там безобразничали на разных участках: выгоняли членов комиссий и вываливали бюллетени непонятно куда", - уточнила Памфилова.

Выборы губернатора в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области.

Также 8 сентября в Петербурге прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.