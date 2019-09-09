Кремль не комментирует возможность публикации списка лиц, которыми обменялись РФ и Украина

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В Кремле не комментируют возможность публикации списков удерживаемых лиц, которыми обменялись Россия и Украина, и указов президента РФ Владимира Путина о помиловании вошедших граждан, которые были осуждены в России и вошли в этот список.

Как проходил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

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Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую", - сказал Песков.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35".