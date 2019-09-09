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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Кремль не комментирует возможность публикации списка лиц, которыми обменялись РФ и Украина

Стороны 7 сентября произвели взаимное освобождение и возвращение на родину граждан, которые ранее были либо осуждены, либо арестованы на территории двух стран

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В Кремле не комментируют возможность публикации списков удерживаемых лиц, которыми обменялись Россия и Украина, и указов президента РФ Владимира Путина о помиловании вошедших граждан, которые были осуждены в России и вошли в этот список.

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Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую", - сказал Песков.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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