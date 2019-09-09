Миронов: "умное голосование" не повлияло на победу справороссов на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Победа трех кандидатов от партии "Справедливая Россия" на выборах в Мосгордуму является только их заслугой, система так называемого "умного голосования" никак на это не повлияла, заявил на пресс-конференции лидер партии Сергей Миронов.

"Я думаю, что так называемое "умное голосование" должно быть благодарно в том числе и нашим сильным кандидатам, которые без всякого умного голосования, без подсказки некоторых товарищей вели очень активную кампанию. То, что их включили [в список] - попытка примазаться к "протестному голосованию", которое было налицо. Я считаю, что это был пиар-ход, потому что, заранее видя сильных кандидатов, которые на протестном голосовании имели очень большие шансы, их взяли и включили в этот список", - сказал Миронов.

Он добавил, что кандидаты "Справедливой России" пахали и работали у себя в округах. Партия "Справедливая Россия" впервые будет представлена в Мосгордуме, напомнил Миронов.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования.

Всего к выборам депутатов Мосгордумы было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Было зарегистрировано 225 кандидатов, 58 из них были самовыдвиженцами. Были представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста.

Самовыдвиженцы в итоге получили 26 мандатов, 13 мест досталось кандидатам от КПРФ, 3 - представителям партии "Яблоко", столько же - кандидатам от партии "Справедливая Россия", явка составила 21,77%.