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Медведев поздравил премьера Ирака с 75-летием дипломатических отношений с Россией

Дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях в полной мере отвечает коренным интересам двух стран, высказал уверенность премьер

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ.

"Российско-иракское взаимодействие поступательно развивается на основе традиций дружбы, взаимного уважения и партнерства. Убежден, что дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях в полной мере отвечает коренным интересам России и Ирака" - говорится в поздравлении.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичИракРоссия
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