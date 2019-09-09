Медведев поздравил премьера Ирака с 75-летием дипломатических отношений с Россией

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ.

"Российско-иракское взаимодействие поступательно развивается на основе традиций дружбы, взаимного уважения и партнерства. Убежден, что дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях в полной мере отвечает коренным интересам России и Ирака" - говорится в поздравлении.