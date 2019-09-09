Песков: политическая воля провести встречу лидеров "нормандской четверки" есть

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Политическая воля на проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) есть, однако саммиту должна предшествовать предметная подготовка. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом подтверждается политическая воля на возобновление работы в "нормандском формате" на высшем уровне, но президент [РФ Владимир Путин] каждый раз подчеркивает необходимость субстантивной подготовки такой встречи с тем, чтобы она была максимально результативной", - сказал представитель Кремля.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октября 2016 года в Берлине.