Около 5% получивших электронные бюллетени на выборах в Мосгордуму не стали заполнять их

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 5% получивших электронные бюллетени москвичей отказались голосовать на выборах депутатов в Мосгордуму и оставили их незаполненными. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Явка на онлайн-голосование составила 92,3% - это более 10 тыс. человек. Заполнили бюллетени и проголосовали 9810 человек - 87,4% от числа зарегистрированных избирателей. Разница в 5% между числом полученных бюллетеней и количеством проголосовавших минимальная по сравнению со статистикой традиционных голосований, где всегда есть процент недействительных бюллетеней", - сказал Костырко.

Он добавил, что в ходе каждого из четырех тестирований системы электронного голосования также были 7-10% от общего числа избирателей, которые получали бюллетень, но не заполняли его. По его словам, это те граждане, которые таким образом выражают свою позицию - не голосовать.

"Со всеми, у кого возникли технические трудности, мы связались лично и помогли проголосовать. После завершения электронного голосования в каждом из трех экспериментальных округов бюллетени были пересчитаны вручную, о чем свидетельствует онлайн-трансляция и записи камер. Доставали физически бюллетени, пересчитывали, сравнивали с расшифрованными голосами в присутствии членов УИК. Результаты сошлись на всех электронных участках", - добавил Костырко.

Ранее Костырко сообщил ТАСС о технических перерывах в работе системы. Первый из них продлился один час, он был вызван сбоем в работе оборудования. Затем голосование было приостановлено из-за повторного сбоя оборудования. За время технического перерыва голосование было перенесено на резервную технику. При этом голоса избирателей не были потеряны. Около 12:45 систему перезапустили. Всех подавших заявки избирателей оповестили о сбое и возобновлении голосования посредством звонков, push-уведомлений и СМС.

Эксперимент по онлайн-голосованию прошел в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни одно из них не зафиксировало взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек.