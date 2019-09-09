Зарубежные эксперты оценили состоявшиеся 8 сентября выборы в России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы, прошедшие по всей России 8 сентября, соответствовали международным избирательным стандартам и российскому законодательству. Об этом говорится в распространенном в понедельник итоговом заявлении группы международных экспертов из стран Западной и Восточной Европы, которые присутствовали на выборах в Москве, Санкт-Петербурге, Вологодской, Липецкой и Тульской областях.

"Эксперты на основе своих заключений отмечают, что выборы соответствуют международным избирательным стандартам и законодательству Российской Федерации. В ходе проведения голосования реализованы принципы всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании, открытых и гласных выборов, свободы выборов, справедливых и подлинных выборов", - говорится в тексте заявления.

Эксперты отметили работу избирательных комиссий, которые "невзирая на давление и сложные условия работы, действовали максимально открыто и гласно, пригласив к взаимодействию представителей общественности, наблюдателей и международных экспертов, предоставляя им всю запрашиваемую информацию". "Избирательные комиссии оперативно и эффективно реагировали на выявленные проблемы, принимая необходимые меры, направленные на реализацию избирательных прав", - указано в заявлении. По мнению международных обозревателей, контролю за выборами со стороны наблюдателей способствовало и видеонаблюдение на многих участках.

"Проведенные эксперименты по дистанционному электронному голосованию и голосованию на цифровых избирательных участках создают дополнительные гарантии реализации прав отдельных категорий избирателей. Результаты экспериментов требуют тщательного анализа, а экспериментальные технологии после устранения возможных проблем могут быть включены в избирательное законодательство на постоянной основе с учетом местных особенностей и потребностей общества", - отметили эксперты, указав на необходимость повышения доверия избирателей к электронным инструментам голосования.

В воскресенье в 85 регионах РФ прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).