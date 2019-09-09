ГД может 10 сентября принять постановление о комиссии по расследованию вмешательства извне

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Госдума намерена на заседании во вторник оформить своим постановлением создание комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в понедельник.

"Завтра Государственная дума примет постановление о создании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутриполитические дела России. Вы знаете, что предварительно решение принял Совет Государственной думы, однако совет может создать только межфракционную рабочую группу. Мы же решили, что данная важная тема нуждается в серьезном изучении, поэтому придали этой группе статус комиссии Государственной думы", - сказал он журналистам по итогам заседания президиума фракции.

Совет Думы 19 августа принял решение об образовании комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ по предложению всех фракций. По их мнению, ряд иностранных СМИ и дипломатических представительств допустили вмешательство во внутренние дела России в ходе несанкционированной массовой акции в Москве. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов.