"Единая Россия" получила большинство мандатов по итогам выборов в Подмосковье

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в депутаты от регионального отделения партии "Единая Россия" получили более 420 из 584 мандатов по итогу муниципальных выборов в Московской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

"По итогу единого дня голосования количество мандатов распределилось следующим образом: региональное отделение всероссийский политической партии "Единая Россия" - 421 мандат, в порядке самовыдвижения - 71 мандат, региональное отделение партии КПРФ - 57 мандатов, региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" в Московской области - 30 мандатов", - говорится в сообщении.

ЛДПР получила три мандата, "Родина" и "Яблоко" - по одному мандату.

"В избирательную комиссию Московской области поступило две жалобы (о предполагаемом вбросе) и 25 обращений от участников избирательного процесса: 18 обращений касаются разъяснения избирательного законодательства и семь - вопросов проведения предвыборной агитации вне агитационного периода. В организующие выборы комиссии поступило две жалобы и 39 обращений", - отмечается в сообщении.

На горячую линию Мособлизбиркома поступило более 80 обращений. Итоговая явка на выборах составила 23,63%.

По данным комиссии, около 2,5 тыс. кандидатов принимали участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований региона. Выборы состоялись в 31 муниципальном образовании, по их итогам будут замещены 584 мандата. За прозрачностью проведения выборов следили около 6 тыс. наблюдателей, безопасность обеспечивали свыше 6,4 тыс. человек. Всего на выборах могли проголосовать более 2 млн избирателей, на муниципальных выборах было задействовано около 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий.