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Единый день голосования - 2019

Жириновский посетовал на отсутствие реакции ЦИК на жалобы ЛДПР в ходе выборов

Лидер ЛДПР также обратил внимание, что партию очень беспокоят нарушения, произошедшие на выборах в Туве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ЛДПР сообщила о более чем 40 жалобах на нарушения в ходе избирательной кампании в Москве и около 150 жалобах по всей стране, однако ЦИК не реагирует на них. Об этом заявил в понедельник лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции в ТАСС.

"В Приморье - подкуп избирателей, в Иркутске - подкуп избирателей. Всего мы набрали только по Москве 42 жалобы и по всей стране около 150, где мы фиксируем попытки мешать нам в ходе выборной кампании. И никакой особой реакции от Центризбиркома мы не получили. Хотя [глава ЦИК] Элла Александровна Памфилова говорит, что пытается что-то сделать, помочь, но ничего не сделано", - сказал Жириновский.

Он также обратил внимание, что ЛДПР очень беспокоят нарушения, произошедшие на выборах в Туве. "В Туве просто ковбои какие-то, на лошадях, со стрельбой. Наш автобус вез наблюдателей, увеличить их количество в Туве. Везли из Красноярска. Остановили, выгнали, угрожали расправой и прокололи все шины автобуса", - рассказал лидер ЛДПР.

Он отметил, что полиция подключилась к расследованию этого дела и предположил, что, возможно, будет возбуждено уголовное дело. "Я бы в отставку отправил главу Республики Тыва или председателя республиканского избиркома", - сказал политик.

Ранее депутат Госдумы Сергей Натаров написал на своей странице в Facebook, что на границе Красноярского края и Тувы неизвестные обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями, который ехал на освещение выборов в Верховный Хурал республики.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияПамфилова, Элла АлександровнаЕдиный день голосования - 2019
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