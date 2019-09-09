Миронов считает, что опыт электронного голосования надо распространить на все регионы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что эксперимент по электронному голосованию, который проводился на выборах в Мосгордуму 8 сентября, надо распространить на все российские регионы.

"Я считаю, что это [электронное голосование] очень успешный и позитивный эксперимент, надо его расширять, транслировать на все другие регионы. Явка составила 92%, потому что избирателям не надо было никуда ходить, проголосовать можно было дистанционно. Я считаю, что это хороший итог", - сказал Миронов на пресс-конференции в понедельник.

Эксперимент по электронному голосованию проходил в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо было подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который контролировал проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, был создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента право проголосовать в онлайн-режиме получили более 11,2 тыс. человек.