Эксперты: Бабушкин побеждает на выборах в Астраханской области благодаря упорной работе

АСТРАХАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области, участвующий в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца, добился значительного лидерства на выборах, так как с первых дней активно включился в работу и обратил внимание на застоявшиеся проблемы в области, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По данным областного избиркома, Бабушкин набирает 75,64% голосов после обработки 100% протоколов. На втором месте идет выдвинутый партией КПРФ депутат Госдумы Николай Арефьев с 11,81%. Депутат областной думы от ЛДПР Тимофей Щербаков получает 5,12%, а кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев - 4,82%. Явка на выборах губернатора составила 33,52%.

"Прежде всего, он [Бабушкин] много работал. Он проехал буквально каждый населенный пункт, побывал во всех районах, встречался с народом и выявил те проблемы, которые волнуют людей. Его труд и дал такой результат", - сказал ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Андрей Спицын.

С этим мнением согласен и председатель Общественной палаты Астраханской области Юрий Золотов. "Но, самое главное, Бабушкин поверил в людей, поверил в актив, в ветеранский актив. При встречах говорит программу простым, доступным языком, без пафоса. Мы увидели подвижки, например, пакет соцльгот, инициатором которого был Бабушкин, - более 200 тыс. астраханцев будут получать эти льготы", - заметил Золотов.

В свою очередь, президент автономной некоммерческой организация "Южный стратегический институт ситуационного прогноза и инновационных технологий" Владимир Ткаченко считает, что с назначением Бабушкина к региону стало проявляться особое внимание со стороны федеральных чиновников. При этом у врио губернатора не было сильных конкурентов на выборах.

"За короткий промежуток времени область посетил и президент РФ Владимир Путин, и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, и несколько федеральных министров. Это даже не столько поддержка, а своего рода воздействие на избирателя. Но печально другое, что даже 40% населения не пришло на выборы", - добавил Ткаченко.

Эксперты считают, что теперь Бабушкину необходимо быстро сформировать профессиональную команду, сосредоточиться на развитии экономики, основательно заняться дорогами, а также постараться выполнить все обещания. "Самое главное из них - улучшить качество жизни населения", - добавил Спицын.

О выборах

Жители Астраханской области в единый день голосования выбирали губернатора региона, всего в регионе проходили 185 выборных кампаний разного уровня. Серьезных нарушений в течение дня зафиксировано не было. В этом году в выборах губернатора области впервые могли участвовать самовыдвиженцы.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.