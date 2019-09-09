Памфилова: поддержанные "Единой Россией" кандидаты заняли 25 из 45 мест в Мосгордуме

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Около 55% избранных кандидатов, 25 из 45 депутатов Мосгордумы седьмого созыва, были поддержаны партией "Единая Россия". Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Мы полагаем, что 25 мест получили представители-самовыдвиженцы. Это те, кого поддерживала "Единая Россия". КПРФ получили 13 мест, "Яблоко" - четыре места, "Справедливая Россия" - три места. То есть, у нас ЕР потеряла 13 мест, КПРФ добавила себе восемь, "Яблоко" - четыре и три - "Справедливая Россия". Фактически те, кого поддерживала "Единая Россия", самовыдвиженцы, [получили] 55% (от общего числа мест)", - сказала Памфилова.

Явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Всего мандатов 45, первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 определены кандидатам от КПРФ, 3 - представителям партии "Яблоко", 3 - кандидатам от партии "Справедливая Россия". Остальные - 26 самовыдвиженцам, включая официально поддержанную партией "Яблоко" Дарью Беседину (8-й округ) и членов депутатского объединения "Моя Москва" Надежду Перфилову (7-й округ), Ларису Картавцеву (10-й округ), Ольгу Шарапову (36-й округ). Также в числе избранных кандидатов-самовыдвиженцев девять действующих депутатов из фракции "Единая Россия": председатель городской думы Алексей Шапошников (12-й округ), Инна Святенко (22-й округ), Людмила Стебенкова (25-й округ), Кирилл Щитов (26-й округ), руководитель партийной фракции Степан Орлов (27-й округ), Людмила Гусева (33-й округ), Александр Семенников (34-й округ), Татьяна Батышева (40-й округ) и Евгений Герасимов (41-й округ).

Помимо этого, в новый состав Мосгордумы войдут кандидаты-самовыдвиженцы, являющиеся членами партии "Единая Россия", но не работавшие ранее в парламенте: Андрей Титов (1-й округ), Мария Киселева (4-й округ), Роман Бабаян (5-й округ), Андрей Медведев (9-й округ), Игорь Бускин (13-й округ), Елена Николаева (23-й округ), Елена Самышина (28-й округ), Олег Артемьев (29-й округ), Маргарита Русецкая (30-й округ), Ольга Мельникова (32-й округ), Наталия Метлина (35-й округ), Александр Козлов (38-й округ), Валерий Головченко (39-й округ).

Кроме того, в числе избранных кандидатов в депутаты 13 представителей партии КПРФ: Дмитрий Локтев (2-й округ), Николай Зубрилин (11-й округ), Сергей Савостьянов (15-й округ), Виктор Максимов (17-й округ), Елена Янчук (18-й округ), Олег Шереметьев (19-й округ), Евгений Ступин (20-й округ), Леонид Зюганов (22-й округ), Павел Тарасов (24-й округ), Любовь Никитина (31-й округ), Николай Губенко (37-й округ), Екатерина Енгалычева (42-й округ) и Елена Шувалова (44-й округ).

Согласно результатам выборов, в Мосгордуме будет представлена партия "Яблоко" в лице Евгения Бунимовича (6-й округ), Максима Круглова (14-й округ) и Сергея Митрохина (43-й округ). Впервые в парламент войдут представители "Справедливой России": Александр Соловьев (3-й округ), Михаил Тимонов (16-й округ) и Магомет Яндиев (45-й округ).

Обновление состава парламента

Партии ЛДПР и "Родина" потеряли свои места в столичном парламенте, а партии "Яблоко" и "Справедливая Россия" получили соответственно 4 и 3 мандата. Фракция КПРФ увеличила представительство с 8 до 13 мандатов, а партия "Единая Россия" займет 25 кресел в Мосгордуме седьмого созыва вместо 38.

Таким образом, в результате выборов в столичном парламенте "остались" 16 депутатов, девять из них представляют партию "Единая Россия", трое - депутатское объединение "Моя Москва", а четверо представляют фракцию КПРФ: Николай Зубрилин (11-й округ), Леонид Зюганов (22-й округ), Николай Губенко (37-й округ) и Елена Шувалова (44-й округ).

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования, 8 сентября, в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.