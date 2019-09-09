Минобороны России передало французским коллегам предложения по сотрудничеству

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Представители Минобороны России передали французским коллегам ряд предложений по сотрудничеству на ближайшую перспективу. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по итогам встречи глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате "2+2".

"Подготовили и передали французской коллеге ряд предложений, которые можно было бы реализовать в ближайшей перспективе", - сказал он.

По словам главы Минобороны РФ, российские военные подтвердили готовность к диалогу с французскими коллегами.

"Важной темой стало восстановление регулярного российско-французского диалога по линии военных. Отказ от общения приводит к росту недопонимания и непредсказуемости. Мы заверили французских коллег в том, что готовы к сотрудничеству настолько, насколько к нему готовы наши партнеры. Тем более что у нас есть хороший опыт взаимодействия", - добавил Шойгу.