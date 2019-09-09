Шойгу: ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не перехватывать иранские танкеры

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не перехватывать иранские танкер по всему миру в нарушение международного права. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по итогам встречи глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате "2+2".

"Состоялся обмен мнениями и по обстановке вокруг Ирана и в Персидском заливе. По нашим оценкам, ситуация в заливе должна нормализоваться. Если не вмешиваться и не перехватывать иранские танкеры по всему миру в нарушение международного права, то какие-либо дополнительные стабилизирующие меры не потребуются", - сказал министр обороны.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

Госдепартамент США ранее объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.