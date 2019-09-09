Лавров: Москва и Париж продолжат взаимодействие по сохранению ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и Франция намерены и дальше содействовать сохранению ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

"Мы условились продолжать взаимодействие с целью сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, - отметил он. - Этому плану, по нашему обоюдному убеждению, нет разумной альтернативы".