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Лавров: Москва и Париж продолжат взаимодействие по сохранению ядерной сделки с Ираном

Этому плану нет разумной альтернативы, отметил глава МИД России
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и Франция намерены и дальше содействовать сохранению ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

"Мы условились продолжать взаимодействие с целью сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, - отметил он. - Этому плану, по нашему обоюдному убеждению, нет разумной альтернативы".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияФранция
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