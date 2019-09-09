Медведев поздравил премьер-министра Таджикистана с Днем независимости республики

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что укрепление сотрудничества России и Таджикистана в различных сферах в полной мере отвечает интересам обеих стран. Как сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина, об этом глава правительства заявил в поздравлении с Днем независимости Таджикистана, направленном премьер-министру этой страны Кохиру Расулзоде.

"Россию и Таджикистан связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения, - отметил Медведев. - Убежден, что укрепление торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам двух стран".