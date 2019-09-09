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Похищение моряков у берегов Камеруна

Посольство РФ: переговоры с похитителями россиян в Камеруне находятся на финальной стадии

В российском диппредставительстве сообщили, что моряки - "в добром здравии"

РАБАТ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Переговоры об освобождении трех российских моряков, похищенных в середине августа при нападении пиратов на грузовое судно "Мармалайта" близ камерунского порта Дуала, находятся на финальной стадии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в Яунде.

"Переговоры с похитителями еще не завершились, но, по имеющейся у нас информации, они находятся на финальной стадии. Моряки - в добром здравии. Надеемся на очень скорое завершение переговоров", - отметил собеседник агентства.

По словам дипломата, переговоры с похитителями ведет компания-судовладелец MarConsult Schiffahrt. "Похищенные российские моряки по-прежнему находятся на территории Нигерии", - уточнил он.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России - капитана, старшего помощника и старшего механика.

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КамерунРоссияПохищение моряков у берегов Камеруна
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