Посольство РФ: переговоры с похитителями россиян в Камеруне находятся на финальной стадии

РАБАТ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Переговоры об освобождении трех российских моряков, похищенных в середине августа при нападении пиратов на грузовое судно "Мармалайта" близ камерунского порта Дуала, находятся на финальной стадии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в Яунде.

"Переговоры с похитителями еще не завершились, но, по имеющейся у нас информации, они находятся на финальной стадии. Моряки - в добром здравии. Надеемся на очень скорое завершение переговоров", - отметил собеседник агентства.

По словам дипломата, переговоры с похитителями ведет компания-судовладелец MarConsult Schiffahrt. "Похищенные российские моряки по-прежнему находятся на территории Нигерии", - уточнил он.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России - капитана, старшего помощника и старшего механика.