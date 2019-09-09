Медведев поздравил Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга

"Выборы завершились, хочу, конечно, поздравить избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова", - сказал премьер-министр, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе посещения санкт-петербургского штаба партии.

По мнению премьер-министра, Беглов одержал победу с "внушительным, устойчивым результатом". Со своей стороны Беглов заметил, что "Единая Россия" помогала ему на выборах, несмотря на то, что он участвовал как самовыдвиженец. "Вместе шли, помогали, спасибо вам большое. Я вас тоже поздравляю с хорошим результатом. Будем дальше взаимодействовать", - поблагодарил соратников избранный губернатор Санкт-Петербурга. При этом Медведев, поздравляя Беглова, также подчеркнул, что тот не разрывал своих связей с "Единой Россией", о чем также прекрасно известно петербуржцам. "Мы также считаем Александра Дмитриевича близким нам человеком, поздравляем еще раз, желаем успехов в должности губернатора Санкт-Петербурга", - заключил Медведев.