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Единый день голосования - 2019
Обновлено 

Медведев поздравил Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга

Премьер-министр посетил местный штаб "Единой России"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко Александр Меридонов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Александр Меридонов/POOL/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга.

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"Выборы завершились, хочу, конечно, поздравить избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова", - сказал премьер-министр, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе посещения санкт-петербургского штаба партии.

По мнению премьер-министра, Беглов одержал победу с "внушительным, устойчивым результатом". Со своей стороны Беглов заметил, что "Единая Россия" помогала ему на выборах, несмотря на то, что он участвовал как самовыдвиженец. "Вместе шли, помогали, спасибо вам большое. Я вас тоже поздравляю с хорошим результатом. Будем дальше взаимодействовать", - поблагодарил соратников избранный губернатор Санкт-Петербурга. При этом Медведев, поздравляя Беглова, также подчеркнул, что тот не разрывал своих связей с "Единой Россией", о чем также прекрасно известно петербуржцам. "Мы также считаем Александра Дмитриевича близким нам человеком, поздравляем еще раз, желаем успехов в должности губернатора Санкт-Петербурга", - заключил Медведев.

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Беглов, Александр ДмитриевичМедведев, Дмитрий АнатольевичСанкт-ПетербургЕдиный день голосования - 2019
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