Настоящий боец. От Хасикова в Калмыкии ждут "нетривиальных решений"

ЭЛИСТА, 9 сентября. /ТАСС/. Победа на выборах главы Калмыкии 39-летнего Бату Хасикова, набравшего более 82% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, говорит о большом запросе на перемены в республике, а также больших ожиданиях избирателей от своего земляка, который уже успел состояться и проявить себя "бойцом и человеком, способным достигать цели", считают опрошенные ТАСС эксперты.

При этом, мнению экспертов, залогом успеха Хасикова на посту главы Калмыкии должны стать погруженность в региональную и местную повестку, правильный подбор кадров и "нетривиальные" решения по целому ряду проблемных вопросов.

С марта 2019 года Хасиков исполнял обязанности главы Калмыкии после отставки Алексея Орлова, руководившего регионом с 2010 года. На выборах 8 сентября на пост главы республики Хасиков набрал 82,57% голосов избирателей, значительно опередив конкурентов - его ближайший оппонент, депутат Народного хурала (парламента) Калмыкии Наталья Маджикова получила 8,51% голосов. Явка избирателей на выборы составила 55,14%.

"Рейтинг надежды"

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, столь серьезная поддержка Хасикова связана с запросом населения Калмыкии на реальные перемены в республики.

"Население несколько подустало <...>, и приход Бату Хасикова - молодого, энергичного, состоявшегося калмыка, который сделал себя вне региона, - был воспринят населением очень позитивно. Плюс Хасиков занял "антиистеблишментскую" позицию, что, с одной стороны, не могло не вызвать недовольства им со стороны элит, но с другой стороны, дало массовую поддержку со стороны населения", - сказал Данилин ТАСС.

О "запросе на обновление" в Калмыкии говорит и политтехнолог Григорий Казанков. "Я думаю, что в этом смысле Бату Сергеевич (Хасиков - прим. ТАСС) попал в ожидания избирателей. Конечно, в некоторой степени это "рейтинг надежды", потому что у него не так много было времени, чтобы что-то кардинально изменить в республике, но люди верят, что он на это способен. Возможно, потому, что это связано с его предыдущей жизнью, когда он проявил себя как минимум бойцом и человеком, способным достигать поставленных целей", - прокомментировал Казанков результаты Хасикова.

Он также отметил, что о высокой поддержке населения говорит не только набранный Хасиковым процент голосов, но и высокая явка избирателей. "Я думаю, что это самая высокая явка <...>, это очень высоко для губернаторских выборов и это главный показатель, что это очень убедительная победа", - пояснил эксперт.

Подходы к избирательной кампании

По словам руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, результат голосования также говорит о правильных подходах Хасикова к избирательной кампании.

"Он очень много ездил по региону, и это было важно, потому что <...> специфика республики такова, что есть группирование районов вокруг определенных кандидатов на выборах в парламент и выборах руководителя республики. Второе - он, как любой врио, имел возможность встретиться с президентом, и на эту встречу он пришел не знакомиться, а принес конкретный проработанный проект и запрос по поддержке в части финансирования. <...> Эта заявка, поскольку была проработана, была одобрена, и, не дожидаясь выборов, он смог начать работу по социальной сфере, по инфраструктуре, различным объектам", - сказал Кирьян.