Настоящий боец. От Хасикова в Калмыкии ждут "нетривиальных решений"

ЭЛИСТА, 9 сентября. /ТАСС/. Победа на выборах главы Калмыкии 39-летнего Бату Хасикова, набравшего более 82% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, говорит о большом запросе на перемены в республике, а также больших ожиданиях избирателей от своего земляка, который уже успел состояться и проявить себя "бойцом и человеком, способным достигать цели", считают опрошенные ТАСС эксперты.
При этом, мнению экспертов, залогом успеха Хасикова на посту главы Калмыкии должны стать погруженность в региональную и местную повестку, правильный подбор кадров и "нетривиальные" решения по целому ряду проблемных вопросов.
С марта 2019 года Хасиков исполнял обязанности главы Калмыкии после отставки Алексея Орлова, руководившего регионом с 2010 года. На выборах 8 сентября на пост главы республики Хасиков набрал 82,57% голосов избирателей, значительно опередив конкурентов - его ближайший оппонент, депутат Народного хурала (парламента) Калмыкии Наталья Маджикова получила 8,51% голосов. Явка избирателей на выборы составила 55,14%.
"Рейтинг надежды"
По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, столь серьезная поддержка Хасикова связана с запросом населения Калмыкии на реальные перемены в республики.
"Население несколько подустало <...>, и приход Бату Хасикова - молодого, энергичного, состоявшегося калмыка, который сделал себя вне региона, - был воспринят населением очень позитивно. Плюс Хасиков занял "антиистеблишментскую" позицию, что, с одной стороны, не могло не вызвать недовольства им со стороны элит, но с другой стороны, дало массовую поддержку со стороны населения", - сказал Данилин ТАСС.
О "запросе на обновление" в Калмыкии говорит и политтехнолог Григорий Казанков. "Я думаю, что в этом смысле Бату Сергеевич (Хасиков - прим. ТАСС) попал в ожидания избирателей. Конечно, в некоторой степени это "рейтинг надежды", потому что у него не так много было времени, чтобы что-то кардинально изменить в республике, но люди верят, что он на это способен. Возможно, потому, что это связано с его предыдущей жизнью, когда он проявил себя как минимум бойцом и человеком, способным достигать поставленных целей", - прокомментировал Казанков результаты Хасикова.
Он также отметил, что о высокой поддержке населения говорит не только набранный Хасиковым процент голосов, но и высокая явка избирателей. "Я думаю, что это самая высокая явка <...>, это очень высоко для губернаторских выборов и это главный показатель, что это очень убедительная победа", - пояснил эксперт.
Подходы к избирательной кампании
По словам руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, результат голосования также говорит о правильных подходах Хасикова к избирательной кампании.
"Он очень много ездил по региону, и это было важно, потому что <...> специфика республики такова, что есть группирование районов вокруг определенных кандидатов на выборах в парламент и выборах руководителя республики. Второе - он, как любой врио, имел возможность встретиться с президентом, и на эту встречу он пришел не знакомиться, а принес конкретный проработанный проект и запрос по поддержке в части финансирования. <...> Эта заявка, поскольку была проработана, была одобрена, и, не дожидаясь выборов, он смог начать работу по социальной сфере, по инфраструктуре, различным объектам", - сказал Кирьян.
И третье - это редкий пример, когда врио главы республики становится человек, тесно связанный с регионом. "У нас есть примеры, когда выходцы из регионов возвращались на позиции врио, но очень часто это были люди, которые очень давно уехали, работали в разных регионах страны, у них не было якорной привязки к территории", - отметил он.
Именно включенность в проблемы территории и местную повестку может стать ключом к успеху Хасикова на посту главы региона, считает Кирьян.
Политтехнолог Григорий Казанков убежден, что успех на посту руководителя региона невозможен без обновления и правильного подбора кадров на всех уровнях власти в республике.
"С одной стороны, понятно, что в республике есть некоторый кадровый дефицит, но неправильно было бы, если бы все ключевые посты заняли люди, прибывшие из других регионов, сколь бы профессиональными они ни были. Нужно соблюсти этот баланс местных и приезжих, при этом не в ущерб профессионализму, не в ущерб качеству работы. Потому что, чтобы выбраться из достаточно тяжелой ситуации, в которой республика находится, нужны серьезные, классные профессионалы - в экономике, финансах, социалку надо серьезно менять, какие-то нетривиальные решения требуются", - сказал эксперт ТАСС.
Он также уточнил, что обновление команды может потребоваться не только на региональном, но и на местном уровне. "Сейчас будет большое внимание к тому, кто окажется в новом правительстве, как будет выстраиваться работа с муниципалитетами, как новый представительный орган в Элисте будет работать. <...> Думаю, что сейчас самый главный момент - точно попасть с кадрами", - добавил Казанков.
О Хасикове
Хасиков провел детство в Калмыкии, окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы РФ. Он - известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств. Работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи, в 2008-2012 гг. являлся депутатом Народного хурала Калмыкии, в 2012-2014 гг. был сенатором от главы республики.
С 2017 года работал советником руководителя Росмолодежи. В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Хасикова и. о. главы Калмыкии.