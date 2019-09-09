"Единая Россия" набирает более 80% голосов на выборах в парламент Тува

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" набрали 80,13% голосов на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва по итогам обработки 100% протоколов, сообщается на онлайн-табло ЦИК.

Согласно этим данным, всего за единороссов свои голоса отдали 112 тыс. 319 жителей республики. Второе место занимает ЛДПР с 7,75% (10868 голосов).

В результате только эти две партии проходят в республиканский парламент. Остальным не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. В выборах также участвовали представители КПРФ, "Коммунистов России" и "Справедливой России".

Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-конференции в ТАСС заявил, что партия не признает итоги голосования в этом регионе.

Выборы в парламент Тувы прошли в единый день голосования 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам.

Впервые Верховный Хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий Хурал. В его состав входили палата представителей из 130 депутатов и законодательная палата из 32 депутатов. В избранный в сентябре 2014 года созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России".