Глава избиркома Крыма назвал обвинения Украины "работой на корзину"

Так называемая прокуратура Автономной республики Крым, подведомственная Генеральной прокуратуре Украины, 9 сентября сообщила о заочном предъявлении обвинений в проведении выборов в Крыму организаторам избирательного процесса на полуострове в единый день голосования в РФ. 4 сентября украинские власти объявили в розыск Малышева, которого Киев обвиняет в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

"Мне это безразлично и без разницы, что они там говорят. В следствии есть такое понятие, как работа на корзину. Вот то, что они делают, украинские следователи, как раз и есть работа на корзину", - сказал ТАСС Малышев.

Выборы в Госсовет Крыма прошли 8 сентября, в единый день голосования. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Тогда "Единая Россия" набрала 70,18%, ЛДПР - 8,49%, КПРФ - 4,48% голосов избирателей.