Инаугурация главы Калмыкии состоится 21 сентября

ЭЛИСТА, 9 сентября. /ТАСС/. Инаугурация победившего на выборах главы Калмыкии Бату Хасикова состоится 21 сентября. Об этом он сообщил журналистам.

"21 сентября", - сказал Хасиков, отвечая на вопрос о дате инаугурации.

Хасиков на выборах главы Калмыки по итогам обработки 100% протоколов набрал 82,57% голосов избирателей. Ближайшим конкурентом Хасикова стала депутат Народного Хурала от партии "Справедливая Россия" Наталья Манжикова, набравшая 8,51% голосов избирателей. Руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок набрал 3,35% голосов, лидер регионального отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев - 2,75%.