Инаугурация губернатора Ставропольского края планируется 27 сентября

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Инаугурация губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, который, по предварительным данным краевого избиркома, победил на выборах главы региона с результатом 79,65% голосов избирателей, запланирована на 27 сентября, сообщил в понедельник ТАСС источник в правительстве региона.

"Инаугурация [губернатора Ставропольского края] запланирована на 27 сентября", - сказал собеседник агентства.

В этом году явка избирателей составила 66,89% против 47,88% на аналогичных выборах в 2014 году. Всего в регионе общее число избирателей более 1,89 млн человек. Как сообщила пресс-служба губернатора, Владимиров отметил высокую явку на выборах и пообещал оправдать доверие населения, работая вдвое больше.

"Выборы прошли при высокой явке, это достойный результат. Огромное спасибо людям, которые проголосовали. Теперь это доверие нужно оправдать, работать в два раза больше, стараться сделать еще больше хорошего и полезного для нашего края", - приводит его слова пресс-служба.

Избирком края в понедельник признал выборы главы Ставропольского края состоявшимися. Действующий губернатор региона Владимиров набрал 79,65% голосов (1 млн 31 человек). На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев (9,29%), на третьем - кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,97%), на четвертом - кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Николай Кряжев (2,83%), пятое место занимает кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,57%).