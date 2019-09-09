Лавров ответил на призыв Пентагона к России вести себя как "нормальная страна"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Пентагона Марк Эспер заинтересован во встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. Об этом рассказал в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

"Я знаю, что когда наши начальники генеральных штабов в последний раз общались по телефону, американский генерал выразил заинтересованность господина Эспера установить контакт со своим российским коллегой", - сказал Лавров.

"Нормальность" по-американски

Комментируя высказывания главы Пентагона о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", Лавров указал, что важно понимать, что такое нормальность в понимании американских коллег, в частности, Эспера.

"Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты, - сказал глава МИД РФ. - Поскольку в ином случае мы должны были бы действовать как Соединенные Штаты - бомбить тот же Ирак, ту Ливию - в грубейшее нарушение международного права, должны были бы в бюджете государственном выделять миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал Конгресс, поручив Госдепартаменту тратить $20 млн в год, для того чтобы продвигать демократию в России".

Лавров в этой связи также напомнил о поведении США в отношении Украины. "И мы должны были бы, наверное, поддерживать госпереворот антиконституционный, вооруженный, как это сделали Соединенные Штаты со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которым стояли подписи стран - членов Евросоюза, уважаемых стран", - сказал министр.

Шойгу согласился со словами Лаврова. "Трудно что-либо добавить", - сказал он.