Кандидаты "Единой России" и "Яблока" лидировали на выборах глав районов Псковской области

ПСКОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Предварительные итоги выборов в Псковской области подвели в региональном избиркоме. В единый день голосования 8 сентября избиратели выбирали шесть глав районов, также проходили довыборы в областное и городское собрания депутатов, сообщается в понедельник на сайте избирательной комиссии.

В Псковской области проходили выборы в десяти муниципальных образованиях, в шести из них выбирали глав муниципальных образований, также проходили довыборы в областное собрание депутатов и Псковскую городскую думу.

Согласно данным, опубликованным на сайте избиркома Псковской области, в борьбе за пост главы Бежаницкого района победу одержал представитель "Единой России" Сергей Михеев (70,85% голосов), Дмитрий Петров также от "Единой России" набрал лидирующее число голосов (92,69% голосов) на выборах главы в Усвятском районе, в Пушкиногорском районе первое место по итогам голосования также у единороса Александра Баранова (53,93% голосов).

Кандидаты от партии "Яблоко", претендующие на руководство муниципальными образованиями, набрали наибольшее число голосов в Дновском районе - в лидерах Михаил Шауркин (63,75% голосов), Софья Пугачева - лидер (45,95% голосов) по результатам голосования в Новоржевском районе и Светлана Василькова (53,35% голосов) - лидер по результатам голосования в Пустошкинском районе.

Дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 завершились победой для представителя "Яблока" Артура Гайдука (40,21% голосов). Довыборы депутата Псковской городской думы шестого созыва по одномандатному округу № 13 выиграла Галина Неваленная от "Единой России".

Всего в единый день голосования в Псковской области были замещены 33 мандата. Участвовать в голосовании имели право 92 тыс. избирателей, или 17,3% от общего количества жителей региона. Для участия в выборах 8 сентября в Псковской области был зарегистрирован 141 кандидат, из них 135 человек - представители политических партий, шесть шли в порядке самовыдвижения.