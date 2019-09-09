Моргулов обсудил с японским коллегой Мори развертывание США системы ПРО в Азии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на встрече с японским коллегой Такэо Мори в Токио обсудил проблему развертывания американской системы ПРО в Азии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по озабоченностям сторон в сфере безопасности, включая проблематику создания азиатского сегмента глобальной ПРО США. Обсуждались также вопросы формирования многосторонней архитектуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе с опорой на внеблоковые механизмы", - указали в министерстве.

Ранее в Пентагоне новый министр обороны США Марк Эспер выступил в поддержку планов размещения ракет наземного базирования средней дальности в Азиатском регионе.

Администрация США в январе санкционировала продажу Токио двух противоракетных комплексов Aegis Ashore. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало Министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено.