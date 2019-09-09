Артамонов назвал работу на посту главы Липецкой области "большим и тяжелым трудом"

ЛИПЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, который по результатам обработки 100% протоколов голосования, одержал победу в губернаторской гонке, назвал работу на посту губернатора "большим и тяжелым трудом". Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о том, какие эмоции он испытывает в первый день после выборов.

"Сегодня [эмоций] тоже не будет. Это обычная работа, только называется она "глава Липецкой области", это не радость, это большой тяжелый труд", - сказал Артамонов.

После обработки 100% протоколов Игорь Артамонов набрал 67,29% голосов. Его соперниками были представитель КПРФ Сергей Токарев (20,03%), Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" (4,6%), Андрей Плотников от партии "Коммунисты России" (3,19%), Андрей Григорьев от "Патриотов России" (2,84%).

Выборы главы администрации области прошли 8 сентября на 893 избирательных участках, явка составила 47,1%.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы был назначен 52-летний Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Он является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Помимо выборов главы региона, в Липецкой области проходили дополнительные выборы депутатов облсовета и горсовета Липецка, а также ряд местных выборов, всего 11 избирательных кампаний.