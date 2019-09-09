Лавров провел встречу с Вышинским

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в понедельник с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским. Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

"Только что завершилась встреча Сергея Лаврова с Кириллом Вышинским", - заявили в министерстве.

"Добро пожаловать на свободу. <...> Даже не знаю, наверное, неправильно вас благодарить за то, что вы оценили вклад министерства иностранных дел. Но если мы по вашим ощущениям помогли, то нам это важно", - сказал министр, принимая Вышинского в Москве.

"Сергей Викторович, вы не просто помогли, вы очень сильно поддержали. Понятно, что это труд огромного количества людей, большой, не побоюсь этого слова, машины, которая работала на то, чтобы вытащить меня оттуда и, самое главное, восстановить справедливость, потому что несправедливо то, что со мной происходило. Вам огромное спасибо", - ответил Вышинский.

Он напомнил, что когда Лавров поздравил его 19 февраля с днем рождения, то "это было очень дорого и очень важно". "Мой авторитет в камере, Сергей Викторович, моментально поднялся до небес, спасибо вам огромное", - добавил Вышинский. "Мой тоже", - ответил шутя Лавров.

"На самом деле мы за всех наших граждан радеем, в том числе за тех, кто не в ладах с законом, по подозрениям, добиваемся справедливости, справедливого судебного разбирательства. Но в вашем случае было очевидно, что вы уникальный персонаж во всей этой компании удерживаемых насильственно лиц, потому что уж никаким образом вы не были причастны к какому-либо административному и тем более уголовному правонарушению. Вы были обвинены в государственной измене просто за то, что вы описывали ситуацию в различных частях страны, в которой вы работали, более ничего.

Надежда на нормализацию

Лавров выразил надежду, что освобождение Вышинского послужит началом к нормализации отношений России и Украины.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что сказало Министерство иностранных дел, то, что сказал наш президент, президент (Владимир) Зеленский: это очень позитивный шаг в том, что касается, я надеюсь, начала нормализации отношений Украины и России, чтобы мы перестали друг друга рассматривать через некие прицелы, информационные ли, уголовные, политические ли и просто стали бы взаимодействовать на основе здравого смысла. У нас гораздо больше общего, чем те клинья, которые вбивают радикалы, неонацисты и прочие, движимые совсем не интересами российского и украинского народа", - добавил глава МИД РФ.

Вышинский, в свою очередь, сказал, что будет рад, если будет полезен в работе по нормализации отношений Киева и Москвы.

"Я с вами абсолютно согласен. Если я буду чем-то в этой работе полезен, я буду с удовольствием что-то делать, поскольку я это воспринимаю как личную боль. Я же разных людей повидал, ни разу я не услышал в свой адрес слова "предатель" или "изменник". Я не знаю, то ли это были люди глубокого такта в этих местах, где я находился, то ли просто они так не думали. Они не верили, они понимали, что перед ними политический заключенный, тем более что термин "политический заключенный" в украинских тюрьмах вошел прочно в обиход. К сожалению",- ответил Вышинский.

Дело Вышинского

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года он был освобожден из-под стражи в Киеве.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию, в частности, вылетел Вышинский.

По возвращению журналист сообщил коллегам на пресс-конференции, что по-прежнему находится в статусе обвиняемого. При это Вышинский сказал, что не боится летать в Киев для участия в судебных заседаниях, но решения будет принимать позднее. Вышинский рассказал, что в СИЗО на него постоянно оказывали давление, требовали признать обвинения, при этом обещали освободить или отправить с семьей в Европу, на что он ответил принципиальным отказом.

Он также сообщил, что остается главным редактором "РИА Новости Украина" и намерен оставаться в должности, профессии, заниматься далее журналистикой.